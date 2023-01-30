Представитель МИД КНР Мао Нин: США стоит прекратить передачу вооружения на Украину

Соединенным Штатам Америки стоит перестать поставлять вооружение Киеву, если страна на самом деле заботится об украинском народе. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
По ее словам, США - основной инициатор и движущая сила киевского кризиса из-за передачи вооружения.
Политик также призвала Вашингтон создать условия для проведения мирных переговоров.
Ранее заместитель главы министерств иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что Москва начнет подготовку к проведению консультаций с США в тематике двухсторонних отношений.