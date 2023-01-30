Замглавы МИД РФ Рябков: сроков для проведения консультации с США по отношениям пока нет

Россия будет готовиться к проведению консультаций с США в вопросе двухсторонних отношений. Сроков для них еще не назначено. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Подобные консультации проходили в Стамбуле в декабре прошлого года.
Результаты, как отмечает политик, показали, что обстановка в данной сфере «запутанная». По мнению Рябкова, стоит продолжать диалог.
Он также добавил, что консультации полезны для сверки часов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление о том, что Соединенные Штаты Америки не передавали ни истребители, ни деньги, которые выплачивала Анкара.