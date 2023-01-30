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В четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога

, 12:05 Источник: РИА Новости

Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины: Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской. Об этом сообщают данные онлайн-карты министерства цифровой трансформация. 

Сигнал был объявлен в 11:34 по московскому времени. 

С десятого октября - начала нанесения ударов по украинской инфраструктуре сто стороны ВС России в Украине практически каждый день начали объявлять воздушную тревогу. 

Ранее представительство Донецкой Народной Республики сообщило о том, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки девять раз обстреляли территорию ДНР снарядами с калибром в 155 миллиметров.

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