Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины: Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской. Об этом сообщают данные онлайн-карты министерства цифровой трансформация.
Сигнал был объявлен в 11:34 по московскому времени.
С десятого октября - начала нанесения ударов по украинской инфраструктуре сто стороны ВС России в Украине практически каждый день начали объявлять воздушную тревогу.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики сообщило о том, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки девять раз обстреляли территорию ДНР снарядами с калибром в 155 миллиметров.