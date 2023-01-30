Рёнхап: Более 70% южнокорейцев считают, что Сеул способен на разработку собственного ядерного оружия

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30 января 2023, 11:57 Источник: Рёнхап

Флаг Южной Кореи, Carsten Reisinger/imagebroker.com/#/search/

Более 70% жителей Южной Кореи выступили за разработку собственного ядерного оружия по причине военной угрозы со стороны КНДР. Об этом, ссылаясь на результаты социологического опроса, пишет агентство Рёнхап.

Согласно поведенному Институтом перспективных исследований CHEY опросу, 76,6% южнокорейцев выступают за самостоятельную разработку Сеулом ядерного оружия с целью противостояния ядерной угрозы со стороны Пхеньяна. Отмечается, что 72,4% опрошенных считают, что Южная Корея способна на это.

Опрос проводился среди 1000 респондентов при помощи личного интервью через агентство Gallup Korea.

Ранее южнокорейский лидер Юн Сок Ель заявил о том, что в случае необходимости Сеул может разместить у себя чужое ядерное оружие или создать свое.