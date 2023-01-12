Юн Сок Ель: Южная Корея может разместить у себя чужое ядерное оружие или создать свое, если ситуация с провокациями КНДР ухудшится

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12 января 2023, 09:24

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, Kim Jae-Hwan / globallookpress.com

Южная Корея может разместить на своей территории чужое ядерное оружие или создать свое в случае ухудшения ситуации с провокациями со стороны Пхеньяна. На это, как пишет Telegram-канал РИА Новости, указал южнокорейский лидер Юн Сок Ель.

«Южная Корея может разместить у себя чужое ядерное оружие или создать собственное, если ситуация с “провокациями КНДР” усугубится, сообщили местные СМИ со ссылкой на президента страны», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Юн Сок Ель отметил, что технологии, которыми обладает Сеул, позволяют ему получить ядерное оружие, не затратив много времени.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что южнокорейские власти попросили активистов не отправлять в КНДР беспилотники с листовками.