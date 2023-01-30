Антифашисты стали главным политическим оружием демократов в США

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30 января 2023, 11:19 Анатолий Гольдман,

Движение “Антифа” в Соединенных Штатах является серьезной протестной силой. Во время митингов “BLM”(Black lives matter) они были главным звеном, противостоящим полиции силовым методом. Все это время оно неустанно развивалось и превратилось в почти что полноценное военное формирование со своими ячейками в разных городах. Но кто и как использует несмышленных борцов за “права угнетенных”?

Антифашистское движение известно в Соединенных Штатах своим радикальным подходом к решению проблем. Во время протестов против “полицейского произвола” летом 2020 года они громили магазины, жгли церкви и полицейские участки, нападали на прохожих, если они “смели” им не понравиться. Целью этого абсолютно бессмысленного круговорота насилия был уход Дональда Трампа с поста президента, чего они, в конечном счете, добились. Они смогли устроить в стране настоящий хаос и избиратели захотели перемен. В итоге, “антифа” сыграла решающую роль, предопределив исход американских выборов и сделав Джо Байдена победителем. Однако сразу после выборов они не просто стали меньше выходить на акции протеста, они буквально испарились с улиц.

Такер Карлсон придерживается мнения, что “антифа” является лишь инструментом в руках демократов: “Антифа это оружие в руках несменяемого руководства демократов в Вашингтоне. Их задача — прийти, когда это политически необходимо. Хоть это и в новинку для США, но полит ополченцы являются обычным делом для политиков третьего мира, на Гаити они повсюду. Но в нашей стране они есть только у одной партии — у демократической партии. У них одних на улицах есть вооруженное ополчение”.

Однако сейчас прямо в разгар президентства Джо Байдена “антифа” снова стала подавать “признаки жизни”. Телеканал “Fox 5” 21 числа снял репортаж о протестах в Атланте, там участники “антифашистского” движения вовсю громят магазины и жгут полицейские машины. Некоторые и вовсе называют происходящее вторым “BLM”. Напомню, что поводом для возобновления уличных погромов стало убийство чернокожего полицейскими. Он оказал сопротивление при аресте, после чего по нему начали наносить удары. В конечном счете парень скончался. Из 6 задержанных во время погромов антифашистов лишь 1 оказался местным, что говорит об организованном характере протеста.

Американские медиа начинают привычное для себя оправдывание мародерства и насилия со стороны протестующих. В эфир канала “CNN” был приглашен “эксперт” Девид Пайснер, работающий репортером-фрилансером, он объяснил, почему насилие со стороны антифашистов является благом: “Уничтожение собственности это насилие? Для кого-то, конечно, да, но, знаете, эта идея, что битье окон и другие акты уничтожения собственности это то же самое, что и насилие против людей. Это весьма опасно смещяющий концепт. Вы продолжаете использовать это слово: “насилие, насилие, насилие” и это создает впечатление...в смысле, единственные акты насилия против людей, которые я видел, были тогда, когда полиция задерживала протестующих”. Другими словами, если ваши действия направлены против чьей-то собственности, то все в порядке, но если вас попробуют задержать за уничтожение этой собственности, то это уже будет насилием.

Объединение СМИ с “Антифой” являет собой чей-то хитрый план. Методика работы проверена и опробована на Трампе: “протестующие выносят магазины и жгут полицейские участки, а СМИ обвиняют во всем действующего президента и оправдывают протестующих”. Однако не до конца ясно, против кого направлены эти действия в этот раз. Может, против Байдена?