Третья Мировая уже идет?

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30 января 2023, 10:56 Анатолий Гольдман,

Риторика европейских и американских властей сильно изменилась с 24 февраля. Сначала их помощь Украине напоминала “утешительные призы” проигравшим, однако со временем Запад все больше и больше укреплялся в своем желании эскалации конфликта. Теперь Украину снабжают танками, а европейские политики открыто говорят о конфронтации НАТО с Россией.

США обещали никогда не посылать Украине тяжелую бронетехнику, но передумали. Байден заявляет, что это нужно Украине для достижения ее “стратегических целей” в обороне. Германия, Польша и Великобритания присоединяются к поставке тяжелых вооружений. На заседании Совета Европы Анналена Шарлотта Альма Бербокк, Министр иностранных дел Германии, упомянула, что война между НАТО и Россией уже идет: "Я уже говорила это раньше. Да, нам нужно делать больше для защиты Украины. Да, нам нужно делать больше в плане танков, но что важнее всего, и это ключевая часть, мы должны делать это вместе, а не сваливать вину друг на друга в Европе, потому что мы воюем с Россией, а не друг с другом".

У администрации Байдена новые желания в отношении Украины. Цель теперь не просто отбросить Россию до границ 24 февраля, они хотят захватить Крым. Такер Карлсон в эфире своего вечернего шоу выражает, мягко говоря, негодование от этого факта: “Погодите-ка, в начале они говорили: “Давайте отбросим Россию до границ февраля 2022 года”. Это всем казалось разумным, в том числе и нам. Но отобрать российский Крым у России. Это важнейший порт. Россия много раз говорила, что это приведет к ядерной войне. Но таков новый план? Кто за него голосовал? Это точно безумие”.

При этом в самих Соединенных Штатах в кругах элит царит тотальное спокойствие. Майк Помпео, бывший директор ЦРУ, заявляет на телевидении следующее: “Нам нужно помогать Америке. А помогать Америке — значит помогать стране суверенной стране, готовой защищаться от атак, в которых Владимир Путин убивает гражданских. Это в интересах нашей экономики, нашей безопасности, нам нужно делать все, о чем попросят нас украинцы”.

Помпео использует банальные манипуляции и подмену понятий в качестве аргументов. “Хотите помогать Америке? Тогда не бухтите и исправно платите налоги, чтобы война в Украине не заканчивалась!”, примерно так пытаются убедить американцев в целесообразности продолжения конфликта. При этом сами проблемы США никого не волнуют. Отсутствие контроля на своей южной границе с Мексикой позволяет сотням тысяч человек нелегально проникать на территорию США. Тотальная наркомания уже напоминает эпидемию, справиться с которой не представляется возможным. Но Украина все равно остается в приоритете.

Захват Крыма или хотя бы попытка это сделать украинскими войсками рискует стать весомым поводом для применения ядерного оружия. Это прямой риск армагеддона, способного уничтожить все живое, но США это мало беспокоит. Они готовы и дальше подталкивать к этому Украину, снабжая ее всем необходимым.