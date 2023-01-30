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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто: Европе нужно быть открытой для россиян

, 10:37 Источник: РИА Новости

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто: Европе нужно быть открытой для россиян
Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency

Европе не стоит закрывать свои двери перед россиянами. Об этом в интервью для газеты Corriere della Serra министр обороны Италии Гуидо Крозетто. 

По его словам, помощь Украине для защиты и восстановления международного права не «означает восприятие российского народа как врага». 

Политик отмечает, что необходимо сохранять открытыми каналы диалога.

Ранее обозреватель обозреватель журнала The American Conservative Род Дреер в своем материале написал о том, что американское правительство ведет Соединенные Штаты Америки к третьей мировой войне.

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