Такер Карлcон: Они врали вам целый год, что Украина выигрывает

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29 января 2023, 20:30 Анатолий Гольдман,

Ведущий вечернего шоу Такер Карлсон был очень озадачен решением правительства США отправить танки на украинскую границу. Ведь юг их собственной страны буквально задыхается от наплыва нелегальных мигрантов из Мексики. Однако ответ на вопрос, почему граница Украины важнее своей собственной, — оказался на ладони.

Свое традиционное вечернее шоу Такер начинает с обсуждения резкой перемены в настроениях республиканских элит. В качестве самого яркого примера он приводит нового главу Комитета по международным делам Майкла Маккола. Во время интервью CNN его спросили о республиканцах, желающих прекратить финансовую и военную поддержку Украины, ответ оказался лучшим из лучших:

“ - Многие участники вашей конференции, другие республиканцы, хотят прекратить финансовую поддержку Украины. Следует ли Украине беспокоиться, что поток денег из США прекратится?

- Нет, нет, я думаю, у них достаточно поддержки с обеих сторон. Большинство демократов, большинство республиканцев, глава Комитета по национальной безопасности и я поддерживаем это. Мне кажется, нам стоит разъяснить нашим коллегам. По-моему, они не совсем понимают, что на кону”.

Ирония заключается в том, что еще пару месяцев назад Майкл Маккол выступал за аудит всех выделенных Украине финансовых траншей. Он говорил, что не имеет понятия, на что пошли деньги американских налогоплательщиков, поэтому следует провести тщательную проверку всех, как сейчас принято выражаться, “инвестиций”. Но потом “что-то” изменилось. Теперь к финансовым траншам добавились танки, что вызвало негодование у Такера: “Затем он продолжил настаивать, чтобы администрация Байдена отправила на Украину танки М1. Не к нашей границе, которую за последние годы пересекло более 7 миллионов человек. Танки не для нашей границы, а для украинской. Пусть не волнуются. И, конечно, Линси Грем согласен”.

Такер говорит о речи Линси Грэма, которую тот дал в Киеве. Он заявил, что и республиканцы, и демократы солидарны в своей поддержке Украины, поскольку имеют общую цель: “выгнать русских с территории Украины”. Для достижения этой цели украинской армии нужны танки, но, как выразился Линси Грэм, неразбериха по этому вопросу в правительстве США продолжает мешать их поставке. “Но вот, Линси Грэм стоит между самыми “левыми” членами сената и требует, чтобы вы заплатили. Спустя год. Они врали вам целый год, что Украина побеждает. Теперь они признают, что Украины проигрывает, поэтому вам нужно удвоить ваши усилия. Им, на самом деле, плевать на вас, не так ли это?”

Тенденция идейного слияния двух партий в американском истеблишменте говорит только об одном факте унификации политического поля. Это означает, что избиратели могут голосовать за кого угодно, результат будет одинаковым в любом случае. Республиканский политик образца 2022/23 годов являет собой практически точную копию любого демократа, если речь заходит о внешней политике. Не это ли стоит считать деградацией демократии, когда политическая альтернатива попросту не представлена ни в Конгрессе, ни в Сенате, а те, кто вчера был “против”, резко становятся “за”?