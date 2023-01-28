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При теракте в Иерусалиме погибли супруги, которые пытались помочь пострадавшим

, 12:45 Источник: РИА "Новости"

При теракте в Иерусалиме погибли супруги, которые пытались помочь пострадавшим
место стрельбы в Иерусалиме, Oren Ziv/dpa

Среди жертв теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме, который унес жизни восьми человек, была пара, которая пыталась помочь пострадавшим. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

Как сообщает издание The Times of Israel, 48-летний Эли и 45-летняя Натали Мизрахи услышали выстрелы, когда проходила семейная трапеза, и бросились на помощь. Супруги были застрелены при попытке помочь пострадавшим людям.

Отец Эли Шимон сообщил, что его сын разговаривал с террористом, который впоследствии достал пистолет и убил его. После этого застрелена была и его жена.

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