Франс Пресс: около Старого города Иерусалима была открыта стрельба, ранены 2 человека

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28 января 2023, 12:18 Источник: РИА Новости

Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency

Около Старого города Иерусалима была открыта стрельба. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на медицинское учреждение Израиля.

Близ данной территории неизвестный открыт стрельбу. Вследствие неё по предварительным данным пострадали 2 человека — они получили ранения.

Старый город является одним из самых посещаемых мест в стране. Он находится на востоке Иерусалима и обнесен по периметру стенами. На территории района находятся три основных святых места, соответствующих трем религиям: Храмовая гора - ислам, Стена Плача - иудаизм, храм Гроба Господня - христианство.

Накануне, 27 января, в синагоге (священном месте для иудеев) была открыта стрельба. Погибшими объявлены 7 человек. Террорист был застрелен полицией из-за того, что открыл огонь по силовикам в попытках скрыться с места преступления.