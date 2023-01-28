Аргументы Недели → В мире 13+

28 января 2023, 09:29

Танк Abrams, U.S. Army / globallookpress.com

Танки Abrams не доедут до поля боя на Украине — к моменту, когда данные бронемашины подготовят к отправке, текущий конфликт завершится. С соответствующим прогнозом, как передает ТАСС, выступил Скотт Риттер, бывший разведчик морской пехоты Соединенных Штатов.

«Танки Abrams не доберутся до поля боя на Украине, так как конфликт к тому моменту, как данную бронетехнику подготовят к отправке, уже будет завершен. Об этом заявил отставной офицер американской разведки и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

Согласно точке зрения, высказанной Риттером, своими обещаниями поставок Abrams Вашингтон ввел в заблуждение не только украинскую сторону, но и Германию для того, чтобы она согласилась передать бывшей советской республике танки Leopard 2.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, отечественный парламентарий Михаил Шеремет выразил мнение, согласно которому Запад, вооружая киевский режим, претворяет в жизнь на Украине программу главы нацистской Германии Адольфа Гитлера по геноциду славянского народа.