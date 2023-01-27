WP: «сборная солянка» из танков, которые поставят в Киев, не сыграет решающую роль в боях

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27 января 2023, 13:31 Источник: РИА Новости

Philipp Schulze/dpa

«Сборная солянка», состоящая из разных моделей танков, которые обещают Украине Соединенные Штаты и страны Европы, не сыграет главную роль в боевых действиях в скором время из-за разных сроков поставки. Об этом пишет газета Washington Post.

Как уточняется в материале, после поставления боевых машин еще потребуется время на обучение украинских солдат. Также воздействие будет зависеть от уровня внедрения танков на передовую.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава Белого дома Джо Байден избрал путь накачивания Киева оружием вместо прекращения конфликта с использованием своего влияния.