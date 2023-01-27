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Песков заявил, что Байден выбрал путь накачивания Киева оружием вместо использования своего влияния для прекращения конфликта

, 12:19 Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что Байден выбрал путь накачивания Киева оружием вместо использования своего влияния для прекращения конфликта
президент США Джо Байден, Chris Kleponis - CNP / globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американский лидер Джо Байден не желает использовать "ключ" от киевского режима в целях прекращения конфликта и хочет накачивать эту страну оружием.

Дмитрий Песков в рамках разговора с представителями средств массовой информации в пятницу, 27 января, обратил внимание на то, что Джо Байден не хочет использовать свое влияние для прекращения конфликта на Украине.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, вместо этого президент США выбирает путь дальнейшего накачивания Киева оружием.

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