Трамп заявил, что смог бы разрешить украинский конфликт за сутки

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27 января 2023, 08:24 Источник: Известия

White House/via Globallookpress.com

Бывший президент Соединенным Штатов Америки Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social написал, что оставаясь на посту главы страны, он бы мог мирно решить украинский конфликт за сутки.

По его словам, если бы политик все еще был лидером государства, конфликт между двумя сторонами «никогда бы не произошел».

Трамп считает, что он смог бы разобраться в ситуации и урегулировать ее «в течении 24 часов».

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова призвала Германию объяснить свою позицию в вопросе нынешнего конфликта на Украине из-за противоречащих высказываний.