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Захарова призвала посла фон Гайра объяснить позицию Германии в вопросе конфликта на Украине

, 07:50 Источник: РИА Новости

Захарова призвала посла фон Гайра объяснить позицию Германии в вопросе конфликта на Украине
MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Телеграм-канале призвала посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра объяснить позицию его страны в вопросе участия в украинском конфликте.

Она задалась вопросом о понимании немецкой стороны в том, что говорит Германия. Захарова привела в пример высказывание Анналены Бербок о ведении войны против России и противоположные слова МИД страны о том, что ФРГ не является стороной конфликта. 

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после объявления решения Вашингтона отправить танки Украине заявил, что текущий конфликт может перерасти в ядерный.

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