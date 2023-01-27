Читатели DM не уверены в состоянии психического здоровья Зеленского из-за его просьбах о самолетах

Аргументы Недели → В мире 13+

27 января 2023, 07:19 Источник: РИА Новости

президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Читатели британского издания The Daily Mail не уверены в состоянии психического здоровья президента Украины Владимира Зеленского из-за его просьбах о поставках боевых самолетов и ракет дальнего радиуса действия.

Украинский лидер во время диалога с главой НАТО Йенсом Столтенбергом высказался о необходимости поставить Киеву ракеты большой дальности и истребители.

Один из пользователей предположил, что после таких заявлений наступит «путь невозврата».

Другой читатель высказал мнение, что Западу пора начать игнорировать просьбы Зеленского для избежания ухудшения положения.

Ранее заместитель главы Госдепа Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд сообщила, что страна может смягчить ограничения против России для приближения проведения переговоров между Москвой и Вашингтоном.