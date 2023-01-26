Замглавы Госдепа США Нуланд: Америка смягчит антироссийские санкции, чтобы добиться вывода войск РФ с территории Украины

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26 января 2023, 19:55 Источник: «Ъ»

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Заместитель главы Госдепа Соединённых Штатов Виктория Нуланд сообщила, что страна готова смягчить антироссийских санкции для приближения переговоров Москвы и Вашингтона, сообщает «Коммерсантъ».

Помимо снижения давления на РФ путем смягчения санкций, Нуланд также подчеркнула, что в ходе желаемых «серьёзных переговоров» России и Америки, из Украине должны быть выведены российские войска.

Замглавы Госдепа также прокомментировала поставки новых танков Abrams для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно ее словам, США не успеют отправить боевые машины к весне, как было заявлено ранее.