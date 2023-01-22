Ведущий Fox News: заявления Байдена о хранении документов в гараже — идиотизм

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22 января 2023, 07:46 Источник: РИА Новости

Фото: MAGO/Julia Nikhinson / CNP /Med

Заявление главы США Джо Байдена, не несущее сожалений по поводу хранения секретных документов в гараже, говорят об его идиотизме, считает ведущий Fox News.

Напомним, что Байден ни раз подвергался критике за свои нелепые действия или слова. На этот раз ведущий телеканала высмеял главу страны за хранение секретной информации в своём гараже.

Ведущий также пошутил о том, что Байден хочет, чтобы на него завели уголовное дело.

Ранее сообщалось об обыске в доме лидера Америки Джо Байдена: в ходе операции было найдено 6 секретных документов.