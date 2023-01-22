В ходе обыска в частном доме Байдена были найдены еще шесть секретных документов

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22 января 2023, 07:06 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Sarah Silbiger - Pool via CNP / globallookpress.com

В результате обыска в частном доме президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Уилмингтоне в штате Делавэр сотрудники Министерства юстиции обнаружили еще шесть секретных документов.

Адвокат Джо Байдена Боб Баэур отметил, что обыск был произведен накануне. Данный процесс длился более двенадцати часов. Сотрудники Минюста, по словам юриста, осмотрели все помещения дома американского лидера.

По итогам обыска специалисты ведомства забрали шесть засекреченных документов, одна часть которых относится ко времени работы Байдена в сенате, а другая – к периоду его вице-президентства.