Журналист Fox News Карлсон заявил, что Байдену грозит завершение карьеры из-за скандала с секретными документами

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17 января 2023, 14:47 Источник: Известия

White House/via Globallookpress.com

Журналист Fox News Такер Карлсон прокомментировал произошедший скандал с секретными документами, которые нашли в доме Джозефа Байдена. По его словам, американского президента может ждать конец своей карьеры, а также репутации.

«На деле, это очевидное начало конца Джо Байдена. Мы не можем это доказать. Будущее неизвестно, но, черт побери, оно не выглядит светлым», — сообщил журналист.

Карлсон отметил, что помощники лидера Соединенных Штатов продолжают находить секретные материалы, которые оставил Байден в разных местах. При этом Такер подчеркнул, что найденные документы не ликвидируют, а отдают в Минюст США, что является нехорошим знаком.

Ранее спикер нижней палаты Конгресса США Кевин Маккартни заявил, поведение Байдена этой в ситуации является одной из причин недоверия американцев к правительству своей страны.