Спикер Маккарти назвал поведение Байдена после нахождения у него секретных бумаг одной из причин недоверия граждан к правительству

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15 января 2023, 08:42

Президент США Джо Байден, Carlos Tischler/ Eyepix Group / globallookpress.com

Спикер нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов Кевин Маккарти назвал поведение главы Белого дома Джо Байдена после нахождения у него секретных бумаг одной из причин недоверия американских граждан к своему правительству. Об этом информирует ТАСС.

«Поведение Джо Байдена в ситуации с обнаружением у него секретных документов является одной из причин недоверия американцев к правительству своей страны, считает спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, отечественный парламентарий Алексей Пушков высказал мнение, согласно которому скандал вокруг обнаружения у Байдена секретных бумаг является лишь началом проблем для президента США.