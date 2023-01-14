Сенатор Пушков: скандал вокруг обнаружения у Байдена секретных документов — лишь начало проблем для президента США

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14 января 2023, 12:27

Сенатор Алексей Пушков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Скандал вокруг обнаружения у президента Соединенных Штатов Джо Байдена секретных бумаг — лишь начало проблем для американского лидера. Соответствующую точку зрения выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Скандал вокруг секретных документов — лишь начало проблем для Байдена, у которого их и так немало», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского сенатора.

Согласно его прогнозу, представители Республиканской партии в Конгрессе «попытаются взять реванш за годы унижений и расследований против Трампа».

Ранее сегодня сообщалось, что кандидат в губернаторы Кентукки Джеффри Янг потребовал отставки Джо Байдена за военные преступления, в том числе связанные с украинским конфликтом.