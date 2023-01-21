NYT: шеф аппарата Белого дома Рон Клейн, имеющий большое влияние на Байдена, уйдет в отставку

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21 января 2023, 22:56 Источник: РИА Новости

Рон Клейн. Фото: CNP/AdMedia/globallook.com

Руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн готовится уйти в отставку. Об этом в субботу пишет New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, увольнение может произойти в течение ближайших недель — скорее всего сразу после обращения Джо Байдена к нации, с которым он выступит 7 февраля.

«Ожидается, что Клейн оставит пост в ближайшие недели, что станет самой значительной переменой в администрации с момента вступления Байдена в должность», - пишет газета. Она также утверждает, что влияние Клейна на нынешнего хозяина Белого дома «очень велико». Его преемником, по информации источников, может стать один из министров.