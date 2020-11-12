Байден заявил о первых назначениях

Аргументы Недели → В мире 13+

12 ноября 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Рон Клейн и Барак Обама на фото globallookpress.com/ Pete Souza

Избранный президент Соединенных Штатов провел первые назначения. Рон Клейн был когда-то координатором Белого Дома по борьбе с Эболой. Теперь Байден назначил его начальником штаба, и вот, почему.

Рон Клейн когда-то не просто трудился в штабе Барака Обамы. При Обаме они работали в одной команде предшественника Дональда Трампа.

«Рон был неоценим для меня на протяжении многих лет, что мы работали вместе, в том числе когда мы спасли американскую экономику от одного из худших спадов в нашей истории в 2009 году, а затем преодолели сложную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в 2014 году», — объяснил свой выбор теперь уже избранный президент Соединенных Штатов: «Его глубокий, разнообразный опыт и способность работать с людьми всего политического спектра-это именно то, что мне нужно в качестве руководителя аппарата Белого дома, когда мы сталкиваемся с этим кризисным моментом и снова объединяем нашу страну».

Сам Рон Клейн уже поклялся служить Байдену в назначенной роли. Он назвал этот выбор актом выского доверия.