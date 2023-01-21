Военный эксперт Гагин: ВСУ не вывозят тела погибших из Артемовска, чтобы избежать паники

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21 января 2023, 21:23 Источник: ТАСС

Бахмут (Артемовск) . Декабрь 2022 г. Фото: Nicolas Cleuet/globallook.com

Украина не вывозит тела погибших солдат в Артемовске (Бахмуте), чтобы скрыть потери и избежать паники в подразделениях ВСУ. Так считает военный эксперт Ян Гагин.

В беседе с ТАСС в субботу аналитик утверждал, что украинская армия «даже не пытается» забрать тела солдат.

«Огромная часть [тел] остается лежать в полях и опорниках на подступах к Артемовску. Такая же история и в самом городе», - уверяет Гагин.

По мнению эксперта, подобное отношение к погибшим связано, скорее всего, с попыткой избежать паники, которая неизбежно возникла бы, если бы в расположения частей ежедневно привозили «десятки и сотни трупов». В такой ситуации никто бы не согласился ехать на передовую, считает Гагин.

Накануне немецкое издание Spiegel сообщало, что Федеральная разведывательная служба ФРГ представило в Бундестаге секретный доклад, в котором говорится о тяжелых потерях украинской армии под Бахмутом — они оцениваются трехзначными цифрами ежедневно.