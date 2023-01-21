Business Insider: экс-министр обороны ФРГ Ламбрехт перед своей отставкой распорядилась не проводить инвентаризацию «Леопардов»

Аргументы Недели → В мире 13+

21 января 2023, 20:03 Источник: ТАСС

Экс-министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Фото: IMAGO/Christian Spicker/globallook.com

За неделю до своей отставки бывшая глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт отдала распоряжение не проводить учет боевых танков Leopard. Об этом в субботу со ссылкой на источники в германском оборонном ведомстве пишет портал Business Insider.

Как полагают собеседники издания, такое распоряжение, скорее всего, было вызвано опасениями, что инвентаризация будет воспринята как подготовка к отправке танков Украине и, следовательно, свидетельствовать о готовности руководства ФРГ к таким поставкам. В Бундесвере сочли, что в преддверии конференции по Украине в Рамштайне это могло бы оказать на Олафа Шольца дополнительное давление.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи в Рамштайне союзники не достигли согласия в вопросе поставок Украине танков Leopard.