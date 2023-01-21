Business Insider: экс-министр обороны ФРГ Ламбрехт перед своей отставкой распорядилась не проводить инвентаризацию «Леопардов»

За неделю до своей отставки бывшая глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт отдала распоряжение не проводить учет боевых танков Leopard. Об этом в субботу со ссылкой на источники в германском оборонном ведомстве пишет портал Business Insider.
Как полагают собеседники издания, такое распоряжение, скорее всего, было вызвано опасениями, что инвентаризация будет воспринята как подготовка к отправке танков Украине и, следовательно, свидетельствовать о готовности руководства ФРГ к таким поставкам. В Бундесвере сочли, что в преддверии конференции по Украине в Рамштайне это могло бы оказать на Олафа Шольца дополнительное давление.
Ранее сообщалось, что в ходе встречи в Рамштайне союзники не достигли согласия в вопросе поставок Украине танков Leopard.