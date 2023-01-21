Власти Турции назвали одобренную Стокгольмом акцию по сожжению Корана «подлой и варварской»

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21 января 2023, 17:22 Источник: ТАСС

Флаг Турции. Фото: Thorsten Gutschalk/globallook.com

В Анкаре назвали подлой, расистской и варварской разрешенную официальным Стокгольмом акцию по сожжению Корана у здания турецкого посольства. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Это - низкая и подлая антиисламская акция. Проявление ненависти, ксенофобии и расизма не имеет ничего общего со свободой слова! Надеюсь, власти Швеции предпримут необходимые меры. В противном случае акция будет иметь резко негативную реакцию во всем мире», - приводит его слова турецкий телеканал TRT.

Акцию, которая намечена на субботу, осудил также спикер президента Турции Ибрагим Калын.

«Расцениваем [решение шведских властей] как поощрение ненависти против ислама. Акция не имеет ничего общего со свободой слова, это современное варварство», - сказал он.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что из-за обострившегося кризиса в отношениях Швеции и Турции переговоры о вступлении скандинавской страны в НАТО «рухнули».