Политолог Марков: из-за кризиса в отношениях Турции и Швеции переговоры о вступлении Стокгольма в НАТО «рухнули»

Из-за кризиса в отношениях между Турцией и Швецией переговоры о присоединении Стокгольма к Североатлантическому альянсу «рухнули». На это указал российский политолог Сергей Марков.
Отечественный аналитик отметил в своем Telegram-канале, что в турецко-шведских отношениях в настоящий момент наблюдается «резкий кризис», причиной которого стало сожжение Корана на демонстрации перед посольством Анкары в Стокгольме.
«Турция отозвала посла Швеции в Турции. Визит министра обороны Швеции в Турцию отменен. Понятно, что все переговоры Турции и Швеции о вступлении Швеции в НАТО рухнули», — указывается в публикации, которую разместил Марков.
Ранее сегодня сообщалось, что молдавский президент Майя Санду допустила возможность отказа Кишинева от своего нейтрального статуса ради получения членства в крупном военном альянсе.