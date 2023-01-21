Политолог Марков: из-за кризиса в отношениях Турции и Швеции переговоры о вступлении Стокгольма в НАТО «рухнули»

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21 января 2023, 15:56

Флаг НАТО, Oberhaeuser, via imago-image / globallookpress.com

Из-за кризиса в отношениях между Турцией и Швецией переговоры о присоединении Стокгольма к Североатлантическому альянсу «рухнули». На это указал российский политолог Сергей Марков.

Отечественный аналитик отметил в своем Telegram-канале, что в турецко-шведских отношениях в настоящий момент наблюдается «резкий кризис», причиной которого стало сожжение Корана на демонстрации перед посольством Анкары в Стокгольме.

«Турция отозвала посла Швеции в Турции. Визит министра обороны Швеции в Турцию отменен. Понятно, что все переговоры Турции и Швеции о вступлении Швеции в НАТО рухнули», — указывается в публикации, которую разместил Марков.

Ранее сегодня сообщалось, что молдавский президент Майя Санду допустила возможность отказа Кишинева от своего нейтрального статуса ради получения членства в крупном военном альянсе.