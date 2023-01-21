Зеленский с супругой пришел на похороны Монастырского и сотрудников МВД, погибших при крушении вертолета в Броварах

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21 января 2023, 14:59

Украинский президент Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой в субботу, 21 января, пришел на прощание с министром внутренних дел Украины Денисома Монастырским и другими сотрудниками МВД, погибшими при крушении вертолета в Броварах под Киевом.

Зеленские вдвоем подошли к гробу и возложили цветы. После этого они подошли к вдове и родственникам погибшего Монастырского. Жанна Монастырская встала со стула и послушала президента.

По данным МВД Украины, в результате авиакатастрофы погибли Денис Монастырский, первый заместитель министра МВД Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощница министра Татьяна Шутяк, руководитель охраны министра Михаил Павлушко, фотограф Николай Анацкий. Погибли и два пилота. Всего погибли 14 человек, в том числе ребенок.

Колонна черных автомобилей с телами погибших 18 января в результате крушения вертолета ГСЧС Украины в Броварах в субботу блокировала центр Киева.