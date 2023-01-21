Аналитик Игорь Юшков: План США ввести два потолка цен на российскую нефть может привести к дефициту и росту цен в мире

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21 января 2023, 14:34 Источник: RT

В беседе с RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков проанализировал, как может развиваться ситуация с введением двух потолков цен на российские нефтепродукты.

Специалист отметил, что при введении двух потолков цен, первый — для продуктов, которые торгуются с премией к сырой нефти, второй — для продуктов, которые продаются с дисконтом, могут вызвать сложности, так как рынки топлива очень разнообразны, установленный ЕС и США потолок цены или два потолка цен для светлых нефтепродуктов, нефти, моторного топлива, дизеля, мазута, газойла, не решит проблемы, может возникнуть дефицит и рост цен по всему миру.

Собеседник RT добавил, «и все эти разговоры по поводу эффекта от нефтяного потолка цены весьма странны».

Игорь Юшков заключил, «что с нефтепродуктами будет такая же история. Может быть, мы как раз сманеврируем в сторону экспорта сырой нефти, уменьшив переработку. Будем искать лояльные себе танкеры и суда, чтобы в конечном итоге ввозить нефтепродукты, невзирая на потолок цены».



