МК: колонна автомобилей с телами погибших в крушении вертолета ГСЧС Украины в Броварах блокировала центр Киева

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21 января 2023, 13:19 Источник: Московский комсомолец

Колонна черных автомобилей с телами погибших 18 января в результате крушения вертолета ГСЧС Украины в Броварах в субботу блокировала центр Киева.

В Киеве сегодня проходит церемония прощания с погибшими, в связи с этим перекрыта часть улиц в центре украинской столицы. На видео сняты катафалки и автомобили сопровождения, которые едут с включенными сиренами.

В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, в том числе находившиеся в вертолете глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Украины Юрий Лубкович. Среди жертв - ребенок. Пострадали 25 человек, в том числе 11 детей.

Вертолет, принадлежавший ГСЧС Украины упал возле детского сада в Броварах.