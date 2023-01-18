В результате падения вертолета в Киевской области есть погибшие

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18 января 2023, 11:00 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь на Украине, Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Советник полиции Киевской области Ирина Прянишникова утром в среду, 18 января, заявила, что в результате падения вертолета в Броварах, согласно предварительной информации, есть погибшие.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба ранее сегодня заявил, что вблизи здания детского сада и жилых домов в Броварах упал вертолет. Воспитанников и работников учреждения эвакуировали. Поступили данные о пяти пострадавших.

Ирина Прянишникова подчеркнула, что в результате случившегося погибли люди, их количество сейчас устанавливается.