В результате падения вертолета в Киевской области есть погибшие

Советник полиции Киевской области Ирина Прянишникова утром в среду, 18 января, заявила, что в результате падения вертолета в Броварах, согласно предварительной информации, есть погибшие.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба ранее сегодня заявил, что вблизи здания детского сада и жилых домов в Броварах упал вертолет. Воспитанников и работников учреждения эвакуировали. Поступили данные о пяти пострадавших.
Ирина Прянишникова подчеркнула, что в результате случившегося погибли люди, их количество сейчас устанавливается.