Член ВГА Рогов: ВС РФ продвинулись на 7 километров в Запорожской области

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21 января 2023, 08:35 Источник: РИА Новости

ВС РФ совершили продвижение в Запорожской области, сообщает член главного совета администрации (ГСА) Владимир Рогов.

В своём Телеграм-канале представитель местных властей поделился информацией об успехах российской армии. В публикации указано, что ВС РФ продвинулись на 7 километров на Запорожском направлении. Полностью освобождены и подконтрольны России «не менее семи населённых пунктов».

Рогов также отметил острую проблему ВСУ с боеприпасами.

Ранее бизнесмен Илон Маск высказался против намерения Америки использовать вооружение для обстрела Крымского полуострова.