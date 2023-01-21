Бизнесмен Маск высказался против ударов по Крыму

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21 января 2023, 07:31 Источник: РИА Новости

Бизнесмен Илон Маск, imago-images.de / globallookpress.com

Бизнесмен Илон Маск высказался против ударов по Крымскому полуострову.

В своём микроблоге в Твиттер Маск прокомментировал заявление главы США Джо Байдена об ударах по Крыму.

По мнению Америки, Киев будет занимать более высокую позицию в возможных переговорах с РФ, если начнёт обстреливать Крым.

Напомним, что одним из условий формулы мира украинского президента Владимира Зеленского является отказ РФ от новых территорий, куда входят ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области, а также Крымский полуостров.

Ранее США придерживались категоричной позиции насчёт использования их вооружения для обстрелов территории РФ, однако сейчас эта позиция смягчается.

Маск раскритиковал такой ход американских властей.

«Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира», — заявил бизнесмен.