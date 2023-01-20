Макрон: армия Франции должна быть готова к крупномасштабным операциям

Аргументы Недели → В мире 13+

20 января 2023, 16:33 Источник: РИА Новости

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/globallook.com

Французская армия должна быть готова к проведению масштабных операций в рамках Североатлантического альянса или вне его. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон, обращаясь к военным на авиабазе Мон-де-Марсан. Трансляцию вела пресс-служба Елисейского дворца в своем официальном твиттере.

«Мы должны быть в состоянии действовать с европейцами в рамках НАТО или вне альянса и при необходимости обеспечить командные возможности, которые позволят нам вместе провести крупномасштабную операцию» - заявил французский лидер.

Макрон подчеркнул, что готовность армии быстро реагировать на внешние вызовы приобретает особое значение сейчас, когда мир сталкивается с угрозами, одна из которых - «конфликт высокой интенсивности в Европе – в Украине».

В начале января Макрон во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву легкие танки.