Зеленский поблагодарил Макрона, пообещавшего поставки легких танков: «Спасибо, друг! Твое лидерство ускоряет нашу победу»

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4 января 2023, 20:43 Источник: РИА Новости

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/globallook.com

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставки Украине легких колесных танков AMX-10RC. Об этом, со ссылкой на Елисейский дворец, сообщило в среду агентство France Press.

«Президент заявил о желании усилить военную помощь, уже оказанную Киеву, согласившись на поставку легких боевых танков AMX-10 RC», — приводит агентство слова пресс-службы Макрона.

Владимир Зеленский в своем твиттере подтвердил эту информацию, добавив, что французский президент пообещал и поставки военного бронетранспортера «Бастион».

«Спасибо, друг! Твое лидерство ускоряет нашу победу», - написал украинский президент, обращаясь к Макрону.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Германия, отказываясь поставлять Украине танки, рискует получить войну на своей территории.