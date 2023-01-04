Зеленский поблагодарил Макрона, пообещавшего поставки легких танков: «Спасибо, друг! Твое лидерство ускоряет нашу победу»

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставки Украине легких колесных танков AMX-10RC. Об этом, со ссылкой на Елисейский дворец, сообщило в среду агентство France Press.
«Президент заявил о желании усилить военную помощь, уже оказанную Киеву, согласившись на поставку легких боевых танков AMX-10 RC», — приводит агентство слова пресс-службы Макрона.
Владимир Зеленский в своем твиттере подтвердил эту информацию, добавив, что французский президент пообещал и поставки военного бронетранспортера «Бастион».
«Спасибо, друг! Твое лидерство ускоряет нашу победу», - написал украинский президент, обращаясь к Макрону.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Германия, отказываясь поставлять Украине танки, рискует получить войну на своей территории.