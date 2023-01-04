Глава СНБО Данилов: если Германия не даст Украине танки, она получит войну под Берлином и Штутгартом

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4 января 2023, 20:19

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Ruslan Kaniuka/globallook.com

Германия получит войну на своей территории, если будет настаивать на отказе в поставках Киеву танков. Об этом заявил в ходе национального телемарафона в среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали на немецких танках с россиянами под Берлином и под Штутгартом, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования, нужно нам давать танки или не нужно», – заявил Данилов.

При этом он заметил, что остальные западные союзники Украины, в отличие от Германии, наращивают помощь Киеву, осознавая глобальность конфликта.

Ранее сообщалось, что Украина хочет получить от ФРГ танки «Леопард».