Есть вероятность, что под давлением США, Киев получит немецкие танки Leopard 2A4, которые так славно горели в Сирии

Аргументы Недели → Армия 13+

8 ноября 2022, 01:12 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: KMW

Потери танков и бронетехники ВСУ на поле боя заставили Запад задуматься о поиске боевых машин, чтобы пополнить эту утрату. Танки советского производства у натовских партнёров США заканчиваются, поэтому возникла идея о передаче ВСУ старых танков западного образца и похоже, решили начать с немецких машин «Леопард-1» (Leopard 1A5BE) разработки 60-х годов прошлого столетия. Конечно же они подвергаются некоторым обновлениям. Танки оборудуются новой активной защитой, системой разведки и наблюдения за полем боя и управлением огнём, новыми средствами связи и пространственного позиционирования. Однако, есть мнение, что Киеву достанутся более совершенные машины Leopard 2A4.

Немецкое правительство, под давлением США склоняется к тому, чтобы приступить к передаче Украине танков «Леопард-1», «Леопард-2», боевых машин пехоты «Мардер», другой бронетехники и различных типов современного вооружения.

Первый Леопард оснастили новой башней Hitfact MkII, которая может быть вооружена 120-мм гладкоствольной пушкой OTO Melara 120/45 LRF или 105-мм нарезной Cockerill HP с автоматическим заряжанием, рассчитанным на двенадцать - шестнадцать боеприпасов. Это орудие может менять угол возвышение от -10% до +42%. Оно подходит для применения украинских противотанковых реактивных снарядов Falarick 105, самонаводящихся по лазерному лучу. Этот боеприпас применим на дистанциях до 5000 м и может сделать пробоину в композитной броне толщиной 550мм, имеющей динамическую защиту. В настоящее время они не производятся. Однако Бельгия в состоянии озадачиться наладкой выпуска таких снарядов. Правда, на это может уйти много времени.

Кроме того, башня оснащается спаренным с орудием 7,62-мм пулемётом, 12,7-мм крупнокалиберным пулемётом или 40-мм автоматическим гранатомётом, а также активной защитой. Башня изготавливается с использованием алюминия и весит около 9 т , что позволило снизить общий вес танка. Правда после такой модернизации эта важная теперь необитаемая танковая часть может быть пробита 25-мм снарядами. Кстати, несколько экземпляров немодифицированого первого леопарда, Германия передала Незалежной примерно в 2015 году, куда они пропали – одному богу известно. Но, тогда эти машины на фронте Донбасса так и не появились.

Самая современная модификация вышеупомянутого немецкого танка – это Leopard 2А7, по мнению некоторых западных СМИ данная машина не может быть отправлена на Украину. во всяком случае не в ближайшей перспективе. Броня Leopard 2А7 значительно усилена как по всему внешнему обводу, так и на днище. Отсюда немалый вес танка - 67 т. Даже для двигателя в 1500 л/с это большая нагрузка. Максимальная скорость трассе -70 км/ч, дальность хода с одной заправкой -420 км. Эта модель вооружена 120-мм гладкоствольной пушкой с длинной ствола в 55 калибров со стабилизатором. Кроме того, на его вооружении – 7-62-мм спаренный с орудием пулемёт; 12,7-мм крупнокалиберный пулемёт и 76-мм гранатомёт, которые монтируются на башне. Усовершенствована бортовая система разведки и наблюдения за полем боя, она имеет обзор 360 град. Танк оснащен стабилизированной в двух плоскостях аппаратурой управления боем и огнём, тепловизорами, новыми радиостанциями, приборами пространственного позиционирования и компьютерами. Бортовая система танка интегрирована в сеть управления старшего начальника. Для обеспечения энергией бортовой аппаратуры машина оснащена дополнительной силовой установкой. На нём смонтирована система постановки дымовой завесы. В штатный боезапас машины входят: осколочно-фугасный снаряд DM 11, подкалиберный снаряд с отделяющимся поддоном DM-53 (LKE II) длиной 570 мм, снабженный сердечником из сплава вольфрама (принят на вооружение в 1997 году), его модификация DM-53А1 и дальнейшее развитие DM 63.

Для сравнения поговорим о наших танках. Т-90А оснащён 1200-сильным двигателем с запасом хода до 550 км, при весе около 47 т (против 67т леопарда) из-за мощной броневой защиты. Основным материалом, используемым для изготовления корпуса танка, является броневая сталь. Для защиты лобовой части башни, а также лобовой плиты корпуса используется многослойная композитная броня. Стойкость к воздействию кумулятивных боеприпасов соответствует толщине брони 1350-мм и стойкость к подкалиберным бронебойным снарядам броня танка соответствует толщине в 830-мм. Танк оборудован комплексом электронно-оптического подавления «Штора-1», который является эффективной защитой против ПТУР. Сразу скажу Leopard 2А7 защищён хуже, стойкость к кумулятивным снарядам соответствует 1000-мм брони, а к бронебойным подкалиберным – 700-мм. Т-90 оснащён 125-мм пушкой с длиной ствола в 48 калибров (и двумя пулемётами 7,62-мм и 12, 7-мм). В отличие от Леопарда наш танк имеет автомат заряжания — это хорошо (выше скорострельность) и плохо (при отсутствии питания автоматика не работает). Прицельная дальность стрельбы Т-90 составляет 4000 м, управляемыми ракетными боеприпасами - 5000 м, осколочно-фугасными боеприпасами - до 10 000 м. В арсенале машины есть противотанковые управляемые ракеты 9М119М. Бортовая аппаратура Т-90 имеет обзор 360 град. и позволяет управлять танком, так сказать, по приборам, вести наблюдение за полем боя и управлять огнём. Машина оснащена тепловизорами, приборами ночного видения и аппаратами связи. Однако электроника Т-90 по качеству всё же уступает последнему Леопарду. Но, что касается ходовых качеств, особенно когда речь идёт о проходимости, тут наш летающий танк, имеет явное превосходство не только над Леопардом, но и над Абрамсом. Это показали совместные испытания, проведённые в Аравийской пустыне. Удельное давление гусениц на грунт у нашего танка ниже – он пройдёт там, где немец надёжно завязнет. В манёвренности Т-90 нет равных среди современников.

У Т-80У мощность двигателя 1250 л/с, запас хода 350 км, орудие такое же как у Т-90, бронезащита сопоставима с Leopard 2А7, проходимость чуть хуже, чем у Т-90, но лучше, чем у немецкого танка. Углы возвышения орудия от -5 град. до +14 град. И самая высокая скорость на пересечённой местности – выше 60 км/ч.

Есть мнение, что Украине достанутся танки Leopard 2A4, такие машины состоят на вооружении Германии, Турции, Австрии и других стран Европы, а также некоторых азиатских и африканских стран. Общий парк Леопардов данной модификации насчитывает более 1200 машин. Лакомый кусок для Киева.

Коротко об этом танке: вес 56 т, мощность двигателя 1500 л/с, развивает скорость на пересечённой местности до 50 км/ч, имеет активную защиту и вполне современную бортовую электронику. Броня значительно слабее чем у Т-90. Эквивалент стойкости брони к кинетическим боеприпасам - 360 мм, к кумулятивным - 600 мм. Вооружение: пушка -120-мм с длиной ствола 44 калибра, углы возвышения от -9 град7, до +18 град., спаренный с орудием 7,62-мм пулемёт и крупнокалиберный зенитный пулемёт на башне. Проходимость хуже, чем у Т-80. К тому же в Сирии эти танки Leopard 2A4 ещё недавно горели, как факелы. Турки вынуждены были выводить их из зоны боевых действий.