Официальный представитель МИД КНР Вэньбинь: Китай продолжит участвовать в решении украинского кризиса

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20 января 2023, 11:51 Источник: РИА Новости

Xinhua

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на письмо от президента Украины Владимира Зеленского, которое передали председателю Китая Си Цзиньпину, заявил, что страна продолжит играть свою роль в решении украинского конфликта.

По его словам, Китай будет работать над продвижением мирных переговоров.

Письмо для председателя политику передали через жену киевского главы Елены Зеленской.

Ранее журналист Fox News Такер Карлсон, комментируя скандал с секретными документами и президентом США Джо Байденом, высказал мнение, что главу государства может ждать окончание карьеры и падение репутации.