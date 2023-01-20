В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины прозвучала воздушная тревога

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20 января 2023, 11:03 Источник: РИА Новости

В трех областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области сегодня утром, 20 января объявили воздушную тревогу. По информации из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации речь идет о Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Тревога прозвучала в 10:26 по московскому времени и на час раньше по времени в этих регионах.

Ранее подполковник Луганской Народной Республики Андрей Морочко заявил о том, что украинские войска потеряли полторы тысячи человек ранеными части ответственности подразделений Народной милиции ЛНР за последние четыре дня.