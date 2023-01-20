Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Подполковник в отставке Марочко: ВСУ за прошедшие 4 дня лишились ранеными 1,5 тысячи человек

, 08:11 Источник: РИА Новости

Подполковник в отставке Марочко: ВСУ за прошедшие 4 дня лишились ранеными 1,5 тысячи человек
Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com

Войска Украины за прошедшие четыре дня потеряли ранеными 1,5 человек в части ответственности подразделений Народной милиции ЛНР. Такую информацию сообщил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, раненые поступили в лечебные заведения. Из-за несвоевременно оказанной помощи и других «негативных моментов» только 30% таких солдат осталось в живых. 

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины выпустили более двухсот снарядов по территории ДНР за прошедшие сутки.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Экономика

Культура

Политика

Политика

В мире

Политика