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20 января 2023, 08:11 Источник: РИА Новости

Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com

Войска Украины за прошедшие четыре дня потеряли ранеными 1,5 человек в части ответственности подразделений Народной милиции ЛНР. Такую информацию сообщил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, раненые поступили в лечебные заведения. Из-за несвоевременно оказанной помощи и других «негативных моментов» только 30% таких солдат осталось в живых.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины выпустили более двухсот снарядов по территории ДНР за прошедшие сутки.