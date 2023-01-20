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ВСУ за сутки выпустили 219 боеприпасов по территории ДНР

, 07:45 Источник: Telegram

ВСУ за сутки выпустили 219 боеприпасов по территории ДНР
осколки от снаряда, Ilya Galakhov/ Global Look Press

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию республики.

Согласно последним данным, украинские войска на Донецком направлении совершили 23 обстрела из РСЗО, а также артиллерии калибрами 155 и 152 миллиметра. На Горловском направлении были зафиксированы шесть обстрелов из артиллерии калибром 152 миллиметра, а на Ясиноватском – три обстрела из артиллерии "натовского" калибра. На Волновахском направлении зарегистрировали три обстрела из РСЗО и артиллерии калибром 155 миллиметров.

В общей сложности со стороны ВСУ по территории ДНР выпущены были 219 различных боеприпасов.

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