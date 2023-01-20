В Киевской, Одесской и Днепропетровской областях введено стабилизационное отключение света

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20 января 2023, 09:40 Источник: РИА Новости

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Стабилизационные отключения света вернули в эту пятницу, 20 января в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины. Об этом информируют в энергохолдинге страны ДТЭК.

До этого компания «Укрэнерго» заявляла о сохранении большого дефицита мощности в энергетической системе Украины, при этом в стране снизилось потребление в результате потепления.

Лимиты энергии, предоставленные от организации, дают возможность пользоваться стабильными графиками отключения.

Ранее сообщалось о том, что военные группы «Викинг» и штурмовики первой отдельной бригады специального назначения, пользуясь реактивной системой залпового огня, смогли взять позиции украинских формирований в ДНР.