Стабилизационные отключения света вернули в эту пятницу, 20 января в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины. Об этом информируют в энергохолдинге страны ДТЭК.
До этого компания «Укрэнерго» заявляла о сохранении большого дефицита мощности в энергетической системе Украины, при этом в стране снизилось потребление в результате потепления.
Лимиты энергии, предоставленные от организации, дают возможность пользоваться стабильными графиками отключения.
Ранее сообщалось о том, что военные группы «Викинг» и штурмовики первой отдельной бригады специального назначения, пользуясь реактивной системой залпового огня, смогли взять позиции украинских формирований в ДНР.