Бойцы группы «Викинг» при помощи РСЗО взяли в ДНР позиции украинских военных

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20 января 2023, 08:25 Источник: РИА "Новости"

военный, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Группа "Викинг" и штурмовики 1-й отдельной бригады спецназначения с использованием реактивной системы залпового огня взяли позиции украинских формирований в Донецкой Народной Республике.

Корреспондент РИА Новости уточнил, что группа "Викинг" в целях деморализации противника перед штурмом накрыла укрепрайон ВСУ. Известно, что один из снарядов попал в блиндаж, вследствие чего трое украинских солдат вынуждены были выбираться из-под завалов.

Украинские войска попытались отстреливаться, однако обратились в бегство после того, как их встретил плотный огонь 1-й ОБСпН и установки РСЗО. После этого позиции ВСУ были захвачены российскими военными.