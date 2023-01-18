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Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ подставили польских наемников в Соледаре, выдав их позиции в радиоэфире

, 08:49 Источник: РИА Новости

Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ подставили польских наемников в Соледаре, выдав их позиции в радиоэфире
фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

ВСУ в радиоэфире обсуждали позиции иностранных наёмников из Польши, что привело к их уничтожению снарядами ВС РФ. Об этом заявил РИА Новости советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин. 

В своём заявлении Гагин иронично подчеркнул парадокс во взаимоотношениях Украины и Польши. Если поляки пытаются «упросить» Германию поставить Киеву боевые машины, то вооружённые силы Украины (ВСУ), в свою очередь, открыто обсуждают позиции польских наёмников в Соледаре. 

Гагин подчеркнул, что разглашение местонахождения поляков привело к их уничтожение российской стороной. 

Резюмируя, врио главы ДНР заявил, что ВСУ не любят иностранных коллег из Польши и всячески пытаются подставить их.  

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен поставлять Украине все вооружение, которое она сможет применить.

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