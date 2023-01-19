Глава дипломатии ЕС Боррель: Европа откажется от российского газа и нефти до конца 2023 года, но Венгрия может стать исключением

Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что все европейские страны откажутся от российского газа и нефти до конца этого года. Однако Венгрия может быть исключением.
Такое заявление спикер сделал в ходе своего выступления в Международном университете в Испании.
«К концу года все государства избавятся полностью от энергоресурсов из России. Возможно, Венгрия станет исключением», — произнёс Боррель.
Ранее сообщалось, что объем поставок российского газа через Украины в Европу упал на 23%.