Глава дипломатии ЕС Боррель: Европа откажется от российского газа и нефти до конца 2023 года, но Венгрия может стать исключением

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19 января 2023, 17:08 Источник: РИА Новости

Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что все европейские страны откажутся от российского газа и нефти до конца этого года. Однако Венгрия может быть исключением.

Такое заявление спикер сделал в ходе своего выступления в Международном университете в Испании.

«К концу года все государства избавятся полностью от энергоресурсов из России. Возможно, Венгрия станет исключением», — произнёс Боррель.

Ранее сообщалось, что объем поставок российского газа через Украины в Европу упал на 23%.