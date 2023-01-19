Объем поставок российского газа через Украину в Европу снизился на 23%

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19 января 2023, 10:41 Источник: РИА Новости

Газовая конфорка, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Объем поставок российского газа в Европу, подтвержденный украинской стороной, снизился до 25,1 млн рублей. Об этом сообщает официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Накануне показатель объема составлял 32,6 млн кубометров. Учитывая эти данные, поставки снизились на 23%.

««Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме … 25,1 миллиона кубометров на 19 января», - передает Куприянов.

По его словам, объем подтвержден через ГИС «Суджа».

Ранее сообщалось о том, что Греция может стать поставщиком газа на Украину и заменить РФ.