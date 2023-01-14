Мицотакис заявил, что Греция может стать поставщиком природного газа на Украину вместо РФ

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14 января 2023, 12:13 Источник: РИА "Новости"

Кириакос Мицотакис, IMAGO/Giannis Panagopoulos / Eur

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции в Александруполисе в субботу, 14 января, выразил мнение, что Греция может вместо России поставлять природный газ на Украину.

Кириакос Мицотакис подчеркнул, что город-порт Александруполис может стать крупным энергетическим хабом.

Греческий премьер отметил, что страна становится воротами для поставок природного газа, который покрывает не только ее собственные потребности, но также потребности Балкан, а, вероятно, Восточной Европы, в частности, Украины.