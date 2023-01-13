Экономист Юшков: крупный бизнес в Европе будет все больше выступать за восстановление экономических отношений с Россией

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13 января 2023, 03:27 Источник: Народные Новости

Philipp von Ditfurth / https://www.globallookpress.com

Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, во время беседы с изданием «Народные Новости» прокомментировал заявление депутата Европарламента от Франции Тьерри Мариани о том, что ЕС в ближайшее время начнет переговоры с Россией по поставкам газа.

По мнению специалиста, не стоит воспринимать слова французского политика как официальное намерение Европейского союза начать диалог в отношении российского газа. При этом, выражение Мариани следует рассматривать в качестве актуального желания экономических элит Евросоюза вернуться к «нормальной торговле газом» с Россией.

Как отметил Юшков, крупный европейский бизнес в настоящее время находиться в напряженной ситуации, поэтому в его интересах лоббировать восстановление экономических отношений с российской стороной.